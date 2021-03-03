اتحاد الكرة يقضي بأحقية أبو جبل في الحصول على 905 ألف جنيه من سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قضى اتحاد الكرة بأحقية محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك الحالي، في الحصول على 905 ألف جنيه من سموحة.

وانضم أبو جبل للزمالك قادما من سموحة في صيف 2019، حيث يعد الموسم الجاري هو الثاني له بقميص الفريق الأبيض.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، أن اللاعب محمد قطب أبو جبل له الحق في الحصول على مبلغ قدره تسعمائة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنين وخمسين جنيها لدى نادي سموحة وذلك بموجب الشكوى التي تقدم بها اللاعب.

كما أقرت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة عددًا من القرارات الأخرى جاءت كالتالي:

أحقية اللاعب أحمد رجب محمد في الحصول على ستة وثلاثين ألف جنيه وأحقية اللاعب عبد الرحمن موسى محمد في الحصول على مائة وعشرة آلاف جنيها من النادي نفسه.

وأحقية اللاعب أحمد السيد أحمد السيد في الحصول على مائتي وواحد ألف ومائتي وخمسين جنيها من نادي غزل المحلة وإيقاف كل من اللاعبين أحمد محمد عبد الله علي والمصطفى محمد شفيق لحين سداد كل منهما مستحقات نادي غزل المحلة لديهما وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل لاعب.

وأحقية اللاعب أحمد محمود علي في الحصول على ستمائة وتسعة وسبعين ألفا وخمسمائة جنيه من نادي المقاولون العرب، وذلك في الشكاوى المقدمة لاتحاد كرة القدم .