بالفيديو.. مصطفى محمد يتعرض لطرد مباشر مع جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

تعرض مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي للطرد ببطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة الفريق أمام أنقرة جوتشو في الجولة الـ28 من الدوري التركي.

وجاء طرد مصطفى محمد حين كان جالاتا سراي متأخرًا في النتيجة 2-0 أمام مضيفه الذي يصارع ضمن مراكز الهبوط.

وفي إحدى الكرات بوسط الملعب بعدما قام مصطفى محمد باستلام الكرة وسط ضغط لاعب أنقرة جوجو قام المصري بضرب منافسة بالمرفق في وجهه ولم يتردد الحكم القريب من اللعب في اشهار البطاقة الحمراء مباشرة بالدقيقة 56.

وتألق مصطفى محمد مع جالاتا سراي منذ انضمامه للفريق التركي معارًا من الزمالك وأحرز 6 أهداف خلال 7 مباريات لعبها بقميص الفريق.