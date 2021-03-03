بعثة الزمالك تغادر لتونس بطائرة خاصة استعدادا لمباراة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

غادرت بعثة نادي الزمالك منذ قليل مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة الى تونس استعدادا لملاقاة الترجي.

ويلعب الزمالك مساء السبت المقبل أمام الترجي في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وحرصت الشركة المسؤولة عن الطائرة الخاصة على تزيين الطائرة ، حيث قام الطاقم بوضع لافتات تحمل شعار الزمالك، ولافتات أخرى مدون عليها عبارة "كلنا وراك" كدعم للفريق.

وسبق وتعادل الزمالك في مباراتي مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي بدون أهداف، بينما يتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.