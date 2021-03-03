مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي يتفق مع شركة عالمية لتوفير أجهزة طبية متطورة للاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الأجهزة الطبية لتوفير عدة قطع لفريق كرة القدم بالقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وذكر مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي يسعى للحصول على أجهزة طبية تعتمد على أحدث تكنولوجيا من أجل مساعدة اللاعبين على الاستشفاء خاصة من الإصابات العضلية.

وكان الأهلي قد ضم عدة أجهزة طبية رياضية للاستشفاء في الفترة الماضية لغرفة ملابس الفريق في ملعب مختار التتش، وجهز عيادة طبية للاعبين، ويسعى لدعمها بالمزيد.

ويأمل الأهلي في مواكبة الأندية العالمية في تطوير منظومته الطبية والحصول على أحدث الأجهزة الطبية المتوفرة في كبرى الأندية الأوروبية.