مدرب فيتا كلوب: لا أخشى الأهلي وأعلم أنه الأقرب للفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح فلوران ايبينجي المدير الفني لنادي فيتا كلوب الكونغولي بأنه لا يخشى مواجهة الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكنه أكد إدراكه لكون حامل اللقب الأقرب للفوز في المباراتين.

وقال ايبينجي في تصريحاته لموقع "أفريكا توب سبورتس" عن مواجهتي الجولة الثالث والرابعة: "أنا لا أخشى الأهلي"، ثم واصل الحديث قائلًا: "أنا أعلم أنهم الأقرب لتحقيق الفوز خارج وداخل الأرض، لكننا سوف نبذل أقصى ما لدينا من جهد."

لكن أكد المدرب الكونغولي بأن فيتا كلوب لم يقل كلمته الأخيرة بعدما بدأ دور المجموعات بالخسارة أمام سيمبا، ثم حقق انتصارًا كبيرًا على المريخ خارج الأرض.

وتابع: "في المباراة سواء داخل الملعب أو خارجه يجب أن تكون لنا كلمتنا نحن لا نريد أن نقف ونحن نلتزم بالصمت، وندع الأهلي يحقق ما يريده، نحن سوف نلعب من أجل تحقيق مصلحتنا."

ويتساوى فيتا كلوب والأهلي برصيد 3 نقاط لكل منهما بعد جولتين فيما يحتل سيمبا التنزاني المركز الأول برصيد 6 نقاط.