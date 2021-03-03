المنتخب يضع ترتيبات مواجهة كينيا وجزر القمر والمعسكر قد ينطلق 20 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

عقد حسام البدير المدير الفني لمنتخب مصر اجتماعًا مع مدير المنتخب محمد بركات من أجل ترتيب الأوضاع بشأن الفترة المقبلة ومعسكر المنتخب لمواجهة كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا، حيث تتجه النية لانطلاقه 20 مارس الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 26 و29 مارس الحالي ضمن جولتي ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، حيث يتوجه إلى كينيا على متن طائرة خاصة لتوفير كل سبل الدعم والراحة واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لجميع أفراد البعثة.

وتابع المدير الفني كافة الجهود المبذولة من قبل الجهاز الإداري بقيادة محمد بركات ومعه مينا سامح وعلي محمد علي وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها بتوفير ملاعب التدريب التي سيخوض عليها المنتخب مرانه خلال فترة تواجده في كينيا واختيار فندق الإقامة بالقرب من ملعب المباراة والتأكد من عزل البعثة في طابق بعيد عن أي نزلاء وأيضا مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة الجميع.

وعرض مدير المنتخب في حضور محمد أبو العلا طبيب الفريق نتائج الجولة الاستكشافية التي قام بها إداري الفريق مينا سامح بالسفر إلي كينيا لتفقد كل الأمور والعمل علي إتمام كل احتياجات المنتخب والتي سبق وحددها حسام البدري في آخر اجتماع له مع أعضاء جهازه الفني، وتطرق الاجتماع إلى تحديد برنامج الفريق التدريبي خلال معسكر الفريق الممتد عقب العودة من رحلة كينيا لمواصلة الاستعداد لمواجهة جزر القمر يوم 29.

وبحث الكابتن حسام البدري موقف اللاعبين المحترفين لاسميا وأن أغلبهم لديهم ارتباطات يومي ٢٠و٢١ مارس وهو ما يصعب فرصة انضمامهم ببداية معسكر الفريق والذي من المحتمل يبدأ يوم ٢٠ من الشهر الجاري حيث سينضم المحترفين علي بداية رحلة سفر الفريق الي كينيا.