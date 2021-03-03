مران الأهلي.. إصابة الشحات.. هاني يشارك.. وفحص طبي لأفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

غادر حسين الشحات لاعب وسط الأهلي مران الفريق اليوم الأربعاء للإصابة، بينما شارك محمد هاني المدافع الأيمن في مران الفريق دون مشاكل بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب الكونغولي مساء السبت بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض حسين الشحات لكدمة قوية في القدم مما جعله لا يستطيع استكمال المران بشكل طبيعي.

وتعافى محمد هاني من إصابته بكدمة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش في الدوري.

وأدى محمد هاني بقوة الوحدات التدريبية المتنوعة التي خصصها الجهاز الفني للاعبين، في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب.

واكتفى محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الفريق بالمشاركة في الجزء الأول من التدريبات والجري حول الملعب بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وأجرى أفشة أشعة أمس الثلاثاء للاطمئنان على ركبته، ومن المنتظر أن يخضع للفحص الطبي غدا الخميس، للاطمئنان على حالته ولحسم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق من عدمها.