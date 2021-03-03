مران الأهلي.. إصابة الشحات.. هاني يشارك.. وفحص طبي لأفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن
غادر حسين الشحات لاعب وسط الأهلي مران الفريق اليوم الأربعاء للإصابة، بينما شارك محمد هاني المدافع الأيمن في مران الفريق دون مشاكل بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا.
ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب الكونغولي مساء السبت بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وتعرض حسين الشحات لكدمة قوية في القدم مما جعله لا يستطيع استكمال المران بشكل طبيعي.
وتعافى محمد هاني من إصابته بكدمة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش في الدوري.
وأدى محمد هاني بقوة الوحدات التدريبية المتنوعة التي خصصها الجهاز الفني للاعبين، في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب.
واكتفى محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الفريق بالمشاركة في الجزء الأول من التدريبات والجري حول الملعب بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.
وأجرى أفشة أشعة أمس الثلاثاء للاطمئنان على ركبته، ومن المنتظر أن يخضع للفحص الطبي غدا الخميس، للاطمئنان على حالته ولحسم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق من عدمها.