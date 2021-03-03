لحظة بلحظة.. جالاتا سراي 0 - 2 أنقرة جوتشو.. طرد مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حقق فريق أنقرة جوتشو فوزاً مهماً في مسيرته بالدوري التركي على حساب نظيره جالاتا سراي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة في الدقيقة 57 طرد المحترف المصري بصفوف جالاتا سراي مصطفى محمد بحجة استخدامه "كوعه" في إعاقة مدافع الخصم.

وبهذه النتيجة رفع أنقرة جوتشو رصيده إلى النقطة 23 ليقفز من قاع الدوري للمركز 19، بينما توقف رصيد جالاتا سراي عند النقطة 57 في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن باشتكاس الوصيف المتبقي له مباراة الجولة 27.

مرت عشر دقائق هادئة وسط سيطرة من قبل جالاتا سراي دون خطورة حتى جاءت أخطر الكرات في الدقيقة 10 بتسديدة أبعدها حارس أنقرة جوتشو لركنية نفذت وأخرجها الدفاع.

مرت 10 دقائق أخرى ولكن ظهر لاعبو أنقرة جوتشو في المباراة فطالب لاعبهم جيرالدو ـ لاعب الأهلي السابق ـ بركلة جزاء ولكن لم يحتسبها الحكم ،ـ دون ذلك لم تكن هناك أي خطورة على مرمى الفريقين.

الدقيقة 41: شهدت استبدال حارس مرمى فريق أنقرة جوتشو بداعِ الإصابة.

الدقيقة 45: سجل أنقرة جوتشو الهدف الأول من ركلة جزاء.

انتهاء الشوط الأول بتقدم أنقرة جوتشو بهدف نظيف.

انطلاق الشوط الثاني

وفي الدقيقة 55 سجل سابا لوبزهانيدزي الهدف الثاني لفريق أنقرة جوتشو.

الدقيقة 57: أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لمصطفى محمد بداع ضربه لاعب أنقرة جوتشو بكوعه في وجهه.

وشهدت الدقيقة 72 خروج الأنجولي جيرالدو من تشكيل أنقرة جوتشو.

الدقيقة 90+2: محمد كريم يُقلص النتيجة بتسجيل هدف لجالطا سراي.