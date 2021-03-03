طبيب الأهلي يؤكد تحسن حالة معلول.. ويصرح: اقترب من العودة للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تحسن حالة علي معلول الظهير الأيسر للفريق، مشيراً إلى أنه اقترب من العودة للتدريبات الجماعية.

وقال طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للأهلي، إن اللاعب قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأوضح أن استجابة اللاعب أكثر من ممتازة في الاختبارات الطبية التي تجرى له خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن معلول بات قريبًا من العودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن اللاعب مستمر في تنفيذ المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي، من أجل إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة.