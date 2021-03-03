صراع إماراتي لضم مهاجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر أن عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش والمعار من صفوف الأهلي، يمتلك عرضين من الإمارات وتحديدًا من فريقي الوصل وبني ياس.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن مسئولي من جانب نادي الوصل تواجدوا في القاهرة مؤخرًا لمتابعة اللاعبين في مباريات طلائع الجيش والتي كان آخرها يوم الأحد الماضي ضد الأهلي.

وأوضح المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن هناك مفاضلة بين الناديين للتعاقد مع عمرو جمال وعمرو مرعي حتى تم الاستقرار على الأول.

ونوّه المصدر، إلى أن عمرو جمال يمتلك في عقده موسمين مع الأهلي حيث ينتظر اللاعب تحديد مستقبله في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتلك صاحب الـ29 عامًا تجربة في صفوف بيدفيست الجنوب أفريقي بعدما لعب في صفوفه على سبيل الإعارة خلال موسم (2017 - 2018).

جدير بالذكر أن لاعب الجيش الحالي شارك في 12 مباراة سجل من خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف حاسمة.