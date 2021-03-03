صفقات تشيلسي | أبراموفيتش يستعد لاستغلال أزمة دوناروما مع ميلان بخطة ذكية

أفادت عدة تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى لحل جذري للتخلص من مشاكل حراسة مرمى الفريق، من خلال التعاقد مع حارس مرمى فريق إيه سي ميلان الإيطالي، جيانلويجي دوناروما.

وينتهي عقد دوناروما (22 عامًا) مع ميلان بنهاية الموسم الحالي 2020/21، وبموجب قانون بوسمان يحق للحارس الإيطالي التوقيع لأي ناد والانضمام لفريقه في صفقة انتقال حر، بداية من الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن ميلان قدم عرضًا لدوناروما لمدة 5 مواسم حتى عام 2026، براتب سنوي تبلغ قيمته 7.5 مليون يورو، لكن يفضل وكيل أعماله، وهو الهولندي الإيطالي الشهير، مينو رايولا توقيع عقد لمدة موسم واحد فقط أو موسمين على أقصى تقدير.

وكانت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية قد نشرت تقريرًا في وقت سابق أفادت فيه، أن رايولا طلب زيادة مرتب موكله دوناروما إلى 10 ملايين يورو سنويًا، من أجل الموافقة على توقيع عقد جديد.

وبحسب شبكة “يورو سبورت” العالمية، فإن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي تسعى لاستغلال هذه الأزمة بين دوناروما وميلان، والظفر بتوقيع الحارس الإيطالي الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وتجدر الإشارة إلى أن جيانلويجي دوناروما تم تصعيده إلى الفريق الأول لميلان في صيف 2015، وهو بعمر الـ16 عامًا فقط، وشارك الحارس الدولي الإيطالي منذ ذلك الحين في 235 مباراة بقميص الروسونيري بمختلف المسابقات، حافظ على نظافة شباكه في 82 منها.