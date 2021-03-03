فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الرفاع الشرقي والحد في الدوري البحريني

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة الرفاع الشرقي والحد في الدوري البحريني، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-3-2021، ضمن الجولة التاسعة من الدوري البحريني، والتي استضافها استاد البحرين الوطني، والمنتهية بفوز الحد 4-3.

يحتل الرفاع الشرقي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البحريني، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر “الرفاع” الذي لعب مباراة زائدة.

وجمع الرفاع الشرقي 19 نقطة بعد مرور 9 جولات، انتصر في 6 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، ودخل مرماه 7 أهداف.

في المقابل، يتواجد نادي الحد في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث “المنامة”، الذي لعب مباراة زائدة.

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