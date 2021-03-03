بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان واودينيزي في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ميلان واودينيزي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 21-2-2021 ضمن الجولة 25 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “ميلان واودينيزي” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

وتقام مواجهة ميلان واودينيزي على ملعب سان سيرو، بإدارة من الحكم الايطالي “دافيدي ماسا”، وتنطلق صافرة بداية للقاء في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

بعد هزيمته في الديربي أمام الانتر، بدأ ميلان طريق تصحيح المسار مساء الأحد الماضي بفوزه بنتيجة (2-1) خارج أرضه على روما، ويعد تلك الانتصار هو الثامن للروسونيري في الدوري الايطالي عندما يفتتح التسجيل.

ويحتل ميلان المركز الثاني بجدول الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الانتر، وجمع الروسونيري 52 نقطة حتى الآن بعد مرور 24 جولة، انتصر في 16 مباراة، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر في مثلها، وسجل لاعبوه 47 هدفًا، ودخل مرماه 29.

ويغيب عن ميلان اليوم كل من “زلاتان إبراهيموفيتش، هاكان كالهانوجلو، إسماعيل بن ناصر، ماريو ماندزوكيتش، وأنتي ريبيتش” للإصابة.

في المقابل، حقق اودينيزي 3 انتصارات فقط من آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الايطالي، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر في 3، وكان آخر فوز في الجولة الماضية على حساب فيورنتينا.

ويقبع اودينيزي في المركز الـ12 بجدول الترتيب وفي رصيده 28 نقطة، وبفارق مُريح عن منطقة الهبوط وصل إلى 10 نقاط.

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