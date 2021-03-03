نجم يوغسلافيا في كأس العالم 1998 يتولى تدريب منتخب صربيا

عُين دراجان ستويكوفتش، اليوم الأربعاء، مديرًا فنيًا لمنتخب صربيا، خلفًا للمدرب ليوبيشا تومباكوفيتش، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم عام 2022 في قطر.
كان يتعين على تومباكوفيتش الرحيل العام الماضي بعد فشل صربيا في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في مباراة فاصلة ضد أسكتلندا.
وسبق ستويكوفيتش 55/ عامًا/ اللعب في صفوف منتخب يوغوسلافيا، وتولى تدريب فريق ناجويا جرامبوس إيت الياباني وقوانجتشو إيفرجراند الصيني.
يذكر أن تصفيات مونديال 2022 سوف تنطلق في أواخر الشهر الجاري، حيث يتواجد المنتخب الصربي في مجموعة تضم منتخبات البرتغال (بطل أوروبا) وأيرلندا ولوكسمبورج وأذربيجان.
fp
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