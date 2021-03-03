3 غيابات في تشكيلة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس وعودة كافاني

عاد المهاجم الأوروجوياني “إدينسون كافاني” إلى قائمة تشكيلة مانشستر يونايتد، بعدما غاب عن آخر 4 مباريات للشياطين الحمر بداعي الإصابة.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على كريستال بالاس الليلة على ملعب “سيلهرست بارك”، ويدير اللقاء الحكم الانجليزي “أندريه مارينر”، وتنطلق صافرة بدايته في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

وأكد مدرب مانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير“، أن كافاني تدرب مع الفريق بشكلٍ جيد قبل السفر إلى لندن، وأصبح جاهزًا للمشاركة أمام “كريستال بالاس” الليلة.

وحسبما ذكر سولشاير، فإنه من المؤكد غياب النجم الفرنسي “بول بوجبا” عن مباراة اليوم، كما سيغيب لاعب خط الوسط الاسباني “خوان ماتا”، بالإضافة إلى المدافع الانجليزي “فيل جونس”، بسبب الإصابة.

وصرح سولشاير: “بوجبا ما زال غير جاهزًا، هو يشعر بالتحسن ولكنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن، ولن يتواجد أمام كريستال بالاس”.

في الجهة المقابلة، يعاني كريستال بالاس من عدة غيابات حيث سيحرم من جهود، “واين هينيسي، ناثان فيرجيسون، جيمس مكارثر، مامادو ساخو، وجيمس تومكينز” بسبب الإصابة.

كما لم يتأكد بعد جاهزية النجم الإيفواري “ويلفريد زاها” للمشاركة أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد، وهو نفس الأمر مع كل من “ناثانييل كلاين، تايريك ميتشيل، جيفري شلوب، كونور ويكهام”.

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