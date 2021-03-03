فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الكوكب المراكشي وحسنية أكادير فى كأس العرش المغربي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الكوكب المراكشي وحسنية أكادير، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 3 مارس 2021، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العرش المغربي.

تغلب حسنية أكادير على مضيفه الكوكب المراكشي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد ان انتهي الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي، والأوقات الأضافية بنتيجة 1-1، ليتأهل الفريق الى الدور ربع النهائي بالبطولة.

وبعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل السلبي أحتكم الفريقين للأوقات الأضافية، وفى الدقيقة 112 تقدم الكوكب المراكشي من ضربة جزاء نفذها اللاعب “رضا الزمراني” بنجاح.

وقبل انطلاق صافرة نهاية اللقاء بلحظات خطف فريق حسنية أكادير هدف التعادل عبر اللاعب “ليركي”، قبل أن يحسم الفريق تاهله بركلات الترجيح 4-2.