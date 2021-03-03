عاجل | تشكيلة الرجاء الاساسية امام اتحاد سيدي قاسم في كأس العرش المغربي

اعلن المدرب “جمال السلامي” تشكيلة الرجاء الاساسية لمواجهة اتحاد سيدي قاسم في دور الـ16 من كأس العرش المغربي “كأس المغرب”.

وشهدت تشكيلة الرجاء الاساسية، غيابات بارزة، وذلك بعدما فضل مدرب النسور جمال السلامي إراحتهم، نظرًا لإزدحام جدول مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينقل البث المباشر لمباراة “الرجاء واتحاد سيدي قاسم” على قناة الرياضية المغربية، بصوت المعلق الرياضي المغربي “خليل فايد”.

حسم نادي الرجاء تأهله إلى هذا الدور بصعوبة بالغة بعدما فاز على “المغرب الفاسي” بنتيجة (2-1)، بعدما سجل بين مالانجو هدف الانتصار في الدقيقة (118) من الشوط الإضافي الثاني، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

على الجانب الآخر، بدأ فريق القسم الوطني المغربي لكرة القدم هواة “اتحاد سيدي قاسم” كأس العرش المغربي من الدور التمهيدي الرابع، وانتصر على “سطاد المغربي”.

وقابل اتحاد سيدي قاسم فريق “الإتحاد الزموري للخميسات” في دور الـ32، وفاز عليه بركلات الترجيح (8-7)، بعدما انتهى الوفت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

تشكيلة الرجاء الاساسية امام اتحاد سيدي قاسم في كأس العرش المغربي

بوعميرة.

الهدهودي – واتارا – مدكور – سوبول.

الوردي – نناح – العرجون.

محمود بنحليب – نوح السعداوي – بين مالونجو.

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