عاجل | تشكلية العربي الاساسية امام السيلية في كأس أمير قطر

تعرف على تشكلية العربي الاساسية امام السيلية في كأس أمير قطر، والتي تقام على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، وتنطلق في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش.

وشهدت تشكيلة نادي العربي تواجد النجم التونسي “يوسف المساكني”، الذي سيقود خط المقدمة رفقة المهاجم المخضرم “سيباستيان سوريا”.

وينقل البث المباشر لمباراة “العربي والسيلية” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق العماني “عامر الخوذيري”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق البحريني “خالد الحدي”.

صعد النادي العربي من دور الـ16 على حساب “أم صلال” بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، يوم 27 يناير 2021.

على الجانب الآخر، تأهل السيلية إلى ربع نهائي كأس أمير قطر بعدما انتصر على “الخور” بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد حمد الكبير يوم 27 يناير 2021.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مباراة اليوم بين “العربي والسيلية”، فريق السد في نصف النهائي بعدما انتصر الأخير على الغرافة بخماسية نظيفة.

تشكلية العربي الاساسية امام السيلية في كأس أمير قطر

محمود أبو ندى.

فتحي – مونييسا – عزي – محمدي مهرداد.

أرون جونارسون – عبدالله حسن – محمد صلاح النيل.

فهد – سيباستيان سوريا – يوسف المساكني.

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