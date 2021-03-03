الميركاتو | رونالدو يطلب تمديد عقده لعام إضافي ويوفنتوس متردد!

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نجم وهداف يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو طلب من مسؤولي البيانكونيري تمديد عقده لموسم إضافي حتى صيف 2023، ولكن إدارة السيدة العجوز مترددة في هذا الأمر، ولم تحسم موقفها بعد من طلب النجم البرتغالي، وقد تقوم ببيعه بسبب تكلفة راتبه المرتفعة.

وبحسب صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية، فإن رونالدو (36 عامًا) طلب من إدارة يوفنتوس تمديد عقده لعام آخر حتى 2023، ولكن النادي الإيطالي لم يرد بعد، وقد يضطر لبيعه.

وأضافت الصحفية الإيطالية، أن مستقبل الوضع الاقتصادي مقلق للجميع، وخصوصًا ليوفنتوس، بسبب راتب رونالدو المرتفع، والذي يتجاوز 30 مليون يورو سنويًا، وهو أكثر بخمسة أضعاف من ثاني أعلى راتب في صفوف الفريق، والذي يحصل عليه النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

حيث لم يتم تخفيض راتب النجم البرتغالي بشكل كاف بسبب الأزمة المالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وبالتالي فإن التزام يوفنتوس بملف الرواتب أصعب، وأكثر اراهقًا من الآخرين.

وبحسب نفس التقرير الصادر من الصحيفة الإيطالية، فإن سجل الأرقام القياسية، لا يجعل رونالدو يشعر بالراحة، حيث لا يزال النجم البرتغالي لا يفكر في الاعتزال، أو حتى الذهاب إلى أحد الدوريات الصغيرة في أمريكا أو الخليج، لأنه يرغب أيضًا في تسلق ترتيب الأكثر تتويجًا بالبطولات في الوقت الذي يملك فيه 29 لقبًا، في القائمة التي يتصدرها البرازيلي داني ألفيس، نجم برشلونة الإسباني السابق، برصيد 37 لقبًا.

لهذا السبب يرغب رونالدو في البقاء لمدة موسم آخر في يوفنتوس، بعد العقد الذي سينتهي في صيف 2022، قبل 4 أشهر من نهائيات كأس العالم في قطر، نوفمبر 2022.

ولم يرد اليوفي بنعم أو لا على طلب رونالدو، لأنهم لا يعرفون ما إذا كان بإمكانهم تحمل التكاليف، وما إذا كان ما يقدمه النجم البرتغالي يستحق ذلك؛ حيث يعد البيانكونيري حاليًا في حالة شك بخصوص المستوى الذي سيكون عليه الهداف التاريخي لريال مدريد خلال العام ونصف القادمين.

وأضاف التقرير أن بيع رونالدو في نهاية الموسم الحالي ليس مستبعدًا، إذا تحول الوضع المالي إلى الأسوأ.

وكانت صحيفة سبورت الكتالونية، قد نشرت تقرير في وقت سابق ذكرت فيه، أن حامل لقب الدوري الإيطالي، يخطط لعرض رونالدو للبيع في الميركاتو الصيفي المقبلي، قبل عام من انتهاء عقده مع الفريق.

وبحسب تقرير الصحيفة الإسبانية حينها، فإن إدارة البيانكونيري كانت تدرس عرض رونالدو للبيع صيف 2021، على أمل استعادة بعض من مبلغ الـ100 مليون يورو، الذي أنفقه النادي الإيطالي للتعاقد معه في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني.

حيث اعتبرت إدارة السيدة العجوز، أن استمرار رونالدو عامًا آخر أمرًا به مجازفة كبيرة، خاصة وأن النجم البرتغالي يبلغ من العمر 36 عامًا.