بث مباشر | شاهد جالطة سراي وأنقرة جوتشو في الدوري التركي “يلا شوت”

شاهد بث مباشر يلا شوت لمباراة “جالطة سراي وأنقرة جوتشو” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-3-2021 ضمن الجولة 28 من الدوري التركي.

ينقل بث مباشر مباراة “جالطة سراي وأنقرة جوتشو” على قناة بي إن سبورتس 1 التركية، كما ينقل على قناة بين سبورت 2 الفرنسية.

وتقام مواجهة جالطة سراي وأنقرة جوتشو على استاد إريامان، بإدارة من الحكم التركي “حليل أموت ملير”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

حقق جالطة سراي انتصاره الثامن على التوالي في الدوري التركي في الجولة الماضية، على حساب “إيرزوروم سبور”، بفضل ثنائية النجم الدولي المصري “مصطفى محمد”.

وسجل المهاجم “مصطفى محمد”، 6 أهداف وصنع هدفًا بعد خوضه 7 مباريات مع جالطة سراي حتى الآن في جميع المسابقات.

ويحتل جالطة سراي صدارة ترتيب الدوري التركي وبفارق الأهداف عن ملاحقه “بشيكتاش”، وفي رصيده 57 نقطة، جمعها من 26 مباراة، انتصر في 18 مناسبة، وتعادل في 3، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 52 هدفًا، ودخل مرماه 19.

في المقابل، يحتل النادي الذي ضم ثنائي الاهلي المصري “جيرالدو دا كوستا، وأليو بادجي”، أنقرة جوتشو المركز الأخير في جدول الترتيب وفي رصيده 20 نقطة، وبفارق 5 نقطة عن منقطة الأمان.

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