فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة السد والغرافة في كأس أمير قطر

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة السد والغرافة، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-3-2021، في دور ربع نهائي كأس أمير قطر.

تأهل السد الى دور نصف نهائي بطولة كأس أمير قطر عقب فوزه العريض امام ضيفه الغرافة بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهم على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وتقدم السد في الدقيقة 25 عن طريق تاي هي نام، قبل أن يضيف بغداد بونجاح الهدف الثاني بعده بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 45 سجل أكرم عفيف الهدف الثالث للسد، قبل أن يضيف بونجاح الهدف الرابع في الدقيقة 72، قبل ان يختتم يوسف عبد الرزاق خماسية فريقه في الدقيقة 80.

ولحق السد بفريقي الدحيل والريان، اللذين تأهلا إلى الدور قبل النهائي، بعد فوزهما أمس الثلاثاء على كل من الشمال والخريطيات بنيتجة 2 / صفر، في منافسات دور الثمانية.

وتستكمل مباريات دور الثمانية غدا الخميس، بمواجهة تجمع بين السيلية والعربي.

شارك السد في كأس أمير قطر 25 مرة منذ إنطلاقة البطولة في عام 1973، ويعد هو البطل القياسي في تحقيق اللقب برصيد 17 مرة، بينما يعد الغرافة هو النادي الأكثر مشاركة في البطولة بـ26 مرة، وحقق اللقب 7 مرات.

وبدأ نادي السد كأس أمير قطر من دور الـ16، حيث واجه “معيذر” واكتسحه بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ملعب “استاد جاسم بن حمد بنادي السد”، يوم 26 يناير 2021.

في المقابل، صعد الغرافة من دور الـ16 على حساب “الشحانية”، بفضل الركلات الترجيحية (4-5)، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

إليكم اهداف المباراة

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