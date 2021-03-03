صفقات شباب الاهلي دبي | خطوة واحدة ويوقع الأوزبكي هامروبيكوف

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ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي يقترب من التعاقد مع اللاعب الدولي الأوزبكي، أوديل هامروبيكوف، في صفقة انتقال حر، ليكون بديلًا لمواطنه المصاب عزيز جانييف في صفوف الفريق الأول.
وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية أن شباب الأهلي بدأ المفاوضات مع لاعب خط وسط فريق باختاكور الأوزبكي السابق، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة مع المغربي مبارك بوصوفة.
وتضم صفوف شباب الأهلي لاعبًا آخر من أوزبكستان، وهو المهاجم جلال الدين ماشاريبوف.
وبدأ شباب الأهلي رحلة البحث عن بديل لجانييف، بعدما انتهى موسم اللاعب مع الفريق إثر الخضوع لجراحة قبل أيام لعلاج إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
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