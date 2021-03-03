جدول مباريات برشلونة في شهر مارس 2021 “زيارة باريس ورحلات مُعقدة إلى الباسك”

يلعب نادي برشلونة 5 مباريات خلال شهر مارس 2021، أبرزها مباراة العودة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، ومباراة إشبيلية في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، مع رحلة شاقة إلى مدينة سان سيباستيان لمواجهة ريال سوسيداد على الملعب المُخيف للبلوجرانا في إقليم الباسك “انويتا”.

يخوض برشلونة مباراتين محليتين قبل الإفلاع إلى عاصمة النور “باريس” لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ 16 من دوري الابطال، إذ يلتقي مساء الأربعاء الموافق 3 مارس مع إشبيلية في إياب نصف نهائي كوبا ديل ريه على ملعب كامب نو، ويواجه بعدها نادي أوساسونا في الدوري الإسباني على ملعب “السادار” في اقليم بامبلونا.

ويفتتح زملاء ليونيل ميسي شهر مارس بمواجهة إشبيلية مرة أخرى في أقل من أسبوع، بعد التغلب عليه يوم 27 فبراير الماضي بهدفين نظيفين برسم الجولة 25 من الدوري الاسباني، على ملعب سانشيز بيثخوان، لكن المباراة تندرج ضمن مباريات كأس ملك إسبانيا هذه المرة، في موقعة الإياب على ملعب الكامب نو.

وانتهت مباراة الذهاب بين برشلونة واشبيلية بفوز الفريق الأندلسي، بهدفين دون رد، ما سيجعل مهمة رجال رونالد كومان في غاية الصعوبة في محاولاتهم للتعويض، والوصول لنهائي البطولة التي يحملون رقمها القياسي كأكثر أندية إسبانيا حصولاً عليها عبر تاريخ البطولة.

وسيحط النادي الكتالوني الرحال في بامبلونا لمواجهة نادي أوساسونا برسم مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني، الذي يحتل فيه برشلونة المركز الثاني برصيد 53 نقطة، من 25 مباراة، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد الثالث، وخلف المتصدر أتليتكو مدريد بخمس نقاط مع مباراة ناقصة لرجال دييجو سيميوني.

وتنتظر برشلونة مباراة قمة في دوري أبطال أوروبا منتصف شهر مارس، اذ يرحل البلوجرانا إلى فرنسا لملاقاة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في مهمة تبدو شبه مستحيلة بعد الخسارة في الذهاب على ملعب الكامب نو.

وتعرض فريق رونالد كومان لخسارة كبيرة بأربعة أهداف لهدف في الكامب نو، في ليلة تألق فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد تسجيله ثلاثية، جاعلاً إمكانية تكرار الريمونتادا الشهيرة بين الفريقين عام 2017، شبه مستحيلة، نظراً لتراجع مستوى برشلونة، وكذا تطور مستوى الفريق الباريسي “باريس سان جيرمان ” مع المدير الفني الارجنتيني “ماوريسيو بوكيتينو”.

بعد مباراة باريس في دوري أبطال أوروبا، يعود برشلونة للمنافسة على بطولة الدوري الاسباني، و يستقبل في مباراة سهلة على الورق نادي هويسكا صاحب المركز الأخير في الليجا، قبل التوجه نحو إقليم الباسك، لمواجهة ريال سوسيداد في مباراة صعبة أمام صاحب المركز الخامس في الدوري الاسباني، على ملعب الآنويثا، لينهي شهر مارس المحفوف بالمخاطر.

اليكم جدول مواعيد مباريات برشلونة خلال شهر مارس 2021