جدول مباريات الزمالك المصري في شهر مارس 2021 “هل تتأكد عقدة الترجي”؟

يخوض نادي الزمالك المصري 4 مباريات خلال شهر مارس 2021، أبرزها مباراة القمة أمام الترجي التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، كما يلعب الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري، ويختتم فريق المدرب جايمي باتشيكو شهر مارس بمباراة في كأس مصر أمام حرس الحدود القابع حاليًا في دوري الدرجة الثانية (المظاليم).

استهل الزمالك شهر مارس بتعادل سلبي أمام وادي دجلة ضمن الجولة 14، وسط تألق غير عادي من حارسه السابق محمد عبد المنصف.

رغم التعادل المحبط، استمر أصدقاء محمود شيكابالا في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، جمعها من 13 مباراة، مبتعداً بفارق 6 نقاط عن الغريم التقليدي النادي الأهلي، مع ثلاث مباراة أقل لهذا الأخير بسبب انشغاله بمونديال الأندية.

ويطير نادي الزمالك إلى تونس ليواجه الترجي التونسي، آملاً في تكريس التفوق على النادي التونسي في البطولات الافريقية، حيث حقق زملاء أشرف بنشرقي بطولة كأس السوبر الافريقي 2020 في قطر على حساب الترجي، كما تجاوزه في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 قبل جائحة فيروس كورونا بأيام.

وانتهت آخر المواجهات بين القلعة البيضاء و المكشخ التونسي، بفوز هذا الاخير بهدف نظيف، لكنه لم يكن كافيًا ليمنحه بطاقة العبور إلى نصف النهائي لملاقاة الرجاء، وذلك بسبب تفوق الزمالك ذهابًا بثلاثية مقابل هدف في القاهرة.

ويتصدر الترجي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على تونغيث السنغالي، والعودة بتعادل من الجزائر أمام المولودية في الجولة الثانية، فيما جمع رجال جايمي باتشيكو نقطتين فقط من مبارتين، اثر تعادله السلبي بالقاهرة أمام مولودية الجزائر، وتحقيق نفس النتيجة أمام تونغيث السنغالي في داكار.

ويعود الزمالك من تونس ليستقبل سيراميكا كليوباترا صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز، برسم مباريات الجولة 15 من الدوري المصري We، قبل استقبال الترجي التونسي في اطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا على ملعب القاهرة الدولي.

وينهي نادي الزمالك شهر مارس بمباراة في كأس مصر، أمام نادي حرس الحدود، صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الدرجة الثانية، على ملعب القاهرة الدولي، يوم 20 من الشهر الجاري.

إليكم جدول مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر مارس 2021