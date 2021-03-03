صفقات النصر | مفاجأة سارة بشأن مايكون بيريرا

كشفت مصادر مقربة من النصر السعودي أن المدافع البرازيلي، مايكون بيريرا، سيصل اليوم الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية للانتظام في تدريبات النادي، قادمًا من البحرين.

وأوضحت أن المدافع البرازيلي سيخضع للحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام بعد وصوله لمدينة الرياض، ومن ثم ينتظم في التدريبات الجماعية لفريق النصر.

وشارك مايكون في التدريبات الجماعية لفريق الرفاع منذ يوم 22 فبراير، بعد توصل الإدارتين لإتفاق، حتى يواصل اللاعب تدريباته دون انقطاع لحين عودته لمدينة الرياض.

وكان مايكون قد طالب إدارة النصر بالحصول على راتب ثلاثة أشهر على الأقل من رواتبه المتأخرة والتي تبلغ 6 أشهر، وغادر اللاعب عائداً لبلاده بعد تجاهل إدارة فارس نجد لمطالبه، وودع اللاعب جماهيره فريقه برسالة مؤثرة، في ليلة مباراة كأس السوبر السعودي أمام الهلال.