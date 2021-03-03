صفقات الشارقة | الكشف عن تمديد عقود 4 لاعبين

أعلن نادي الشارقة الإماراتي اليوم الأربعاء أنه أنهى إجراءات تجديد عقود أربعة من لاعبيه.

وجدد النادي عقود ثلاثي خط الدفاع، شاهين عبد الرحمن 28/ عامًا/ وعبد الله غانم 25/ عاما/ وحمد جاسم 24/ عامًا/ وحارس المرمى حمود حويج 22/ عامًا.

وأوضح النادي عبر موقعه على الإنترنت أن قائد الفريق، شاهين عبد الرحمن وقع عقدًا لمدة أربعة مواسم يستمر حتى 2025، بينما جرى تمديد عقد عبد الله غانم لمدة ثلاثة أعوام حتى 2024، وتجديد عقود الثنائي حمد جاسم وحمود حويج لمدة عامين حتى 2023.

ويعد شاهين عبد الرحمن من الركائز الأساسية لفريق الشارقة حيث شارك في 185 مباراة بقميص النادي في مختلف المنافسات التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية مسجلًا 11 هدفًا خلال هذه المسيرة، بينما خاض زميله في خط الدفاع عبد الله غانم 185 مباراة منها 12 مباراة في الموسم الحالي، وقد ساهم الثنائي بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب الدوري الإماراتي في موسم 2018 / 2019.

أما حمد جاسم، فقد شارك في 52 مباراة في بطولات الرابطة ويعد من العناصر الواعدة في خط دفاع الشارقة وجاء تجديد عقده في ظل ثقة الجهاز الفني في قدرته على المنافسة على المشاركة أساسيًا، بينما يأتي التجديد مع الحارس الشاب حمود حويج لتأمين مركز حراسة المرمى حيث يؤدي حويج بصورة مميزة مع فريق تحت 21 عامًا ويعد من الخيارات البديلة في الفريق الأول مع الثنائي عادل الحوسني ودرويش محمد.

وأكد بدر أحمد، عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين، أن المفاوضات جاءت سلسة وسهلة مع أبناء النادي الذين أبدوا رغبة كبيرة في الاستمرار والدفاع عن ألوان “الملك”.

وجاءت هذه الخطوة دعما لعملية استقرار الفريق والحفاظ على ركائزه ولما أبداه اللاعبون من التزام داخل وخارج الملعب بالإضافة إلى القيمة الفنية للاعبين خلال المباريات.

وأكد بدر أن إدارة الشركة تعمل منذ فترة على تجديد عقود اللاعبين وتعديلها بما يتناسب مع عطاءهم في الملعب وحسب تقييم الجهاز الفني والمسؤولين لهم، وتمنى في نهاية حديثه التوفيق للجميع والفريق خلال المرحلة المقبلة وأن ينعكس هذا الاستقرار على نتائج الفريق الأول في مبارياته بالدوري.