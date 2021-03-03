لجنة الكفاءة المالية تُهدد أندية الدوري السعودي

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن لجنة الكفاءة المالية وجهت إنذارًا لعدد من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب تأخرها في تسليم مستندات مالية في وقتها المطلوب.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن أندية الاتحاد والنصر والوحدة والعين من دوري المحترفين، تلقت تحذيرات من لجنة الكفاءة المالية لعدم استجابتها لمراسلات عدة.
وأضاف المصدر “هذه الأندية وضعت نفسها في حرج مع اللجنة، التي تراجع شهريا المخالفات المالية والجدولة المقدمة في فترة إصدار شهادة الكفاءة المالية”.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الكفاءة المالية هي لجنة فرعية ضمن استراتيجية دعم الأندية، تتكون من ممثلي الإدارات القانونية والمالية في وزارة الرياضة السعودية، إضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وممثل من فريق عمل استراتيجية دعم الأندية ومراجع مالي خارجي.
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