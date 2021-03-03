صفقات ليفربول | كلوب يخطط للاستعانة بلاعب جزائري لحل كوارث الدفاع

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، عاد للاهتمام بمدافع ريال بيتيس الإسباني، عيسى ماندي في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق على مستوى خط الدفاع.

وشهدت الفترات الماضية، وجود اهتمام من ليفربول بضم ماندي (29 عامًا) في أكثر من مناسبة، إلا أن الصفقة لم تتم لأسباب مختلفة.

ووفقًا لصحيفة “صدى ليفربول”، فإن الريدز لا يزال يرغب في تعزيز دفاعاته في الميركاتو الصيفي المقبل، على الرغم من ضم الثنائي؛ البريطاني “بنجامين ديفيز” من “بريستون نورث إيند” الإنجليزي، والتركي “أوزان كاباك” من “شالكه” الألماني.

وتعاقد ليفربول مع الثنائي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، حيث انضم ديفيز بشكل نهائي، بينما انضم كاباك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية الشراء النهائي في الصيف المقبل.

ومع ذلك، فإن مشاكل ليفربول الدفاعية لا تزال قائمة، مما دفع إدارة الريدز للتفكير في ضم النجم الجزائري عيسى ماندي.

وينتهي عقد ماندي مع ريال بيتيس بنهاية الموسم الحالي في الصيف المقبل، وبالتالي سيحدد وجهته المقبلة وينضم للنادي الذي يحدده بشكل حر.

ويعاني المدير الفني للريدز، يورجن كلوب، منذ بداية الموسم على الصعيد الدفاعي، وتحديدًا منذ إصابة الثنائي؛ الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جو جوميز، بالإضافة للكاميروني جويل ماتيب.