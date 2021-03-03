بيكهام يؤكدها: ميسي وكريستيانو رونالدو ضمن خطط إنتر ميامي في سوق الانتقالات

أكد قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، ديفيد بيكهام، إلى أنه يطمح للتعاقد مع ميسي وكريستيانو رونالدو، وأسماء كبيرة أخرى إلى صفوف فريق إنتر ميامي الذي يمتلكه منذ 3 أعوام.

الفريق الممارس في دوري كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية “MLS”، يأمل في التعاقد مع اثنين من عظماء اللعبة عبر كل العصور، حسب ما أكده ديفيد بيكهام لوسائل الإعلام الأميركية منتصف هذا الأسبوع.

وكشف ديفيد بيكهام أنه يحلم بثنائية “ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو” ضمن قائمة أمنيات انتقالاته في إنتر ميامي الأميركي، حيث يتوق نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، إلى تقديم إضافات بارزة إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم بصفة عامة، وناديه الخاص إنتر ميامي بصفة خاصة.

النجم الإنجليزي السابق “ديفيد بيكهام” على وشك رؤية فريقه الذي يتخذ من ولاية فلوريدا مقراً له والذي يشارك في امتلاكه، وهو يفتتح الموسم الثاني له في دوري المحترفين الأول بالولايات المتحدة الأمريكية “ميجور ليج”.

واستحوذ بيكهام على لاعبين بارزين أمثال الفائز بكأس العالم 2018 “بليز ماتويدي” ومهاجم يوفنتوس وريال مدريد السابق “جونزالو هيجوايين”، ولاعب ستوك سيتي السابق “ريان شوكروس”، وهناك المزيد من التعاقدات يتم الاعداد لها، ومن ضمن الخطة أسطورة برشلونة ليونيل ميسي ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الذي طلب اليوم سنة إضافية على عقده الحالي والذي ينتهي مع النادي الإيطالي عام 2022.

ماذا قال بيكهام بخصوص كرستيانو رونالدو وميسي؟

قال ديفيد بيكهام، الذي كان يتحدث في حوار مع المشجعين قبل انطلاق الموسم التحضيري لـ MLS 2021، عند سؤاله عن الاهتمام بميسي وكريستيانو رونالدو: “دون شك، هؤلاء هم نوعية اللاعبين الذين نطمح إلى ضمهم إلى نادينا”.

وتابع الفائز بالدوري الاسباني عام 2007 مع ريال مدريد “أعتقد أن المشجعين سيقدرون ذلك حقًا. لكن بصفتنا ملاك للنادي، نريد هنا لاعبين مندفعين يريدون الفوز، وهذه هي أولويتنا. مع بليز ماتويدي و جونزالو هيجوايين، هؤلاء هم اللاعبون الذين نشعر بإضافتهم الحقيقية إلى النادي.”

وأوضح لاعب باريس سان جيرمان وميلان ولوس أنجلوس جالاكسي السابق قائلاً “للمضي قدمًا، نريد أيضًا جلب لاعبين آخرين إذا أتيحت لنا الفرصة لجلب بعض الأسماء الرائعة. من الواضح أنني ذكرت ليو وكريستيانو”.

وختم بيكهام حديثه بالتأكيد على ضرورة وجود الأهلية لأي لاعب قبل التعاقد معه بغض النظر عن اسمه في كرة القدم، متخذاً في ذلك السير أليكس فيرجسون قدوةً له، وأضاف “لقد كانوا في صدارة لعبتهم منذ 15 عامًا بسبب العمل الجاد. كان السير أليكس فيرجسون أستاذًا في ذلك”.

وأشار إلى أن السير أليكس فيرجسون لم يجلب دائمًا أفضل لاعب في العالم. مضيفًا “لم يحضر دائمًا أفضل لاعب. اشترى اللاعب المناسب للنادي. وأعتقد أن هذا هو الشيء الوحيد الذي أتبعه في نادينا، وهو أن اللاعب يجب أن يكون ذا أحقية للتعاقد معه”.

ما موقف كرستيانو رونالدو وميسي من الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟

اعترف لاعب برشلونة ليو ميسي في الماضي القريب بأنه قد يميل إلى قضاء بعض الوقت في الولايات المتحدة قبل أن يأتي اليوم لتعليق حذائه واعتزال اللعبة.

وقال الأرجنتيني لـقناة La Sexta في ديسمبر 2020: “قلت دائمًا إن لدي انطباع أنني أرغب في الاستمتاع بتجربة العيش في الولايات المتحدة، والعيش في ذلك الدوري وتلك الحياة، ولكن لا أعرف إذا كان سيحدث ذلك أم لا”.

وانتقل زميل سابق للنجم البرتغالي رونالدو أيضًا إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم “MLS” بعد الوصول إلى قمة اللعبة في أوروبا، وهو مواطنه ناني، الذي لعب إلى جانب اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا مع مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال.

وقال لويس ناني لشبكة ESPN في يونيو 2020 بخصوص إمكانية إلتحاق كرستيانو رونالدو به في أمريكا: “قبل عامين، أخبرني أنه من المحتمل أن ينتهي به المطاف في الولايات المتحدة الاميركية، وعلى الأرجح، هناك فرصة”.

وتُطرح حالياً أسئلة عديدة حول مستقبل ميسي في كامب نو، حيث لم يوافق اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا على تمديد عقده المقرر أن ينتهي في الصيف القادم.

ومن غير المتوقع أن يتجه ميسي إلى الولايات المتحدة في هذه المرحلة، حيث يقود مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مطاردة توقيعه، ولا تزال هناك فرصة أن يواصل الفائز بالكرة الذهبية ست مرات مسيرته ذات الارتباط الطويل، مع برشلونة.

بدوره أجرى رونالدو أيضًا حديثًا بشأن العقد في يوفنتوس، حيث من المقرر أن ينتهي عقده في عام 2022، لكن الرجل الحائز على خمس كرات ذهبية، قد يواجه تحديًا جديدًا في مرحلة ما في المستقبل القريب بعد تأكيد عزمه للعب لما بعد عيد ميلاده الأربعين.