أمير ماليزي يستعد لتخليص فالنسيا من جحيم بيتر ليم

أثار أمير ماليزي التكهنات بشأن رغبته بشراء نادي فالنسيا الإسباني، بعد أن تحدث عن طموحاته في العلن.

وقال تونكو إسماعيل سلطان إبراهيم، ولي عهد ولاية جوهور الغنية بالنفط، إن فالنسيا بحاجة إلى شخص “متعطش للنجاح”، مضيفًا أنه كان مدفوعًا بـ”صناعة التاريخ”.

ويملك فالنسيا حاليًا رجل الاعمال الملياردير بيتر ليم من سنغافورة، الجزيرة المجاورة لولاية الأمير الجنوبية عبر مضيق جوهور.

وقال تونكو إسماعيل (36 عامًا) عبر خاصية القصص عبر حسابه على إنستجرام “أنا لست رجل أعمال. أنا أمير”.

وتابع “أنا لست شخصًا سأغير شعار ناديكم أو تقاليده، ما الذي يريده فالنسيا؟ أنتم بحاجة إلى شخص يعرف كرة القدم، متعطش للنجاح، شغوف ويفهم مدى أهمية فالنسيا كنادٍ”.

ويملك تونكو إسماعيل نادي جوهور دار التعظيم الماليزي الذي أحرز الموسم الماضي اللقب السابع له على التوالي في الدوري المحلي وافتتح ملعب السلطان إبراهيم الذي يتسع لـ40 ألف متفرج.

اشترت شركة “ميريتون هولدنغز” التي يملكها ليم نادي فالنسيا مقابل 420 مليون يورو في العام 2014، بما فيها 200 مليون يورو لتسديد ديون النادي.

إلا أن علاقة الإدارة مع الجماهير تراجعت بعد سوء النتائج على ارض الملعب ما ترك الباب مفتوحًا امام تغييرات خلف الكواليس.

فالنسيا الذي حقق لقب الليجا مرتين في مطلع الالفية الثالثة وتحديدًا عامي 2002 و2004، ولقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليًا) عام 2004، إضافة إلى بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2000 و2001، يقبع حاليًا في المركز الرابع عشر في الدوري الإسباني على بعد خمس نقاط فقط من منطقة الهبوط.

وقُدرت قيمة النادي ب 408 ملايين يورو في تقرير صادر عن شركة التدقيق والاستشارات الهولندية “كاي بي أم جي” العام الماضي.

وأحال ممثلو ليم إلى فالنسيا طلب التعليق عما صدر عن الامير، إلا أن النادي لم يرد على الفور. وتحاول وكالة فرانس برس أيضًا الاتصال بممثلي تونكو إسماعيل.