شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن عودة محمد هاني إلى التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاد محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريبات الفريق اليوم الأربعاء بعد تعافيه من كدمة العضلة الأمامية التي تعرض لها في مباراة الأهلي و طلائع الجيش الأخيرة فى بطولة الدوري العام.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وانتابت حالة من القلق جماهير النادي الأهلي خلال منافسات كأس العالم للأندية، وبالأخص عقب مباراة الدحيل القطري، في مستهل مشوار المارد الأحمر بالمسابقة العالمية حول مستوى الظهير الأيمن محمد هاني في النواحي الدفاعية.

بعد رحيل المخضرم أحمد فتحي عن صفوف الأهلي في نوفمبر الماضي عقب نهاية تعاقده، تاركاً فراغ في الجبهة اليمنى الأهلاوية، في الوقت الذي لم تبرم إدارة النادي صفقة جديدة لظهير أيمن مميز بعد تعثر المفاوضات مع كريم فؤاد في اللحظات الأخيرة.

هاني الذي بدى متلعثماً متوتراً في مستهل مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية في مواجهة الجناح البرازيلي المهاري إدميلسون، لتضع جماهير القلعة الحمراء أيديها على قلوبها قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني، ومواجهة طوفان الهجمات من الجبهة اليسرى الخطيرة للبافاري، إلا أن إبن الأهلي كان في الموعد في مواجهة ديفيد وكومان، وتفوق عليهما بشكل كبير وحد على خطورتهما على مدار 90 دقيقة، مما دعا المدير الفني للبارين فليك للإشادة بهاني والتأكيد على قدراته في اللعب بأوروبا.

رقمياً نجح هاني خلال مواجهة البايرن في قطع الكرة 5 مرات و4 مرات قبل وصولها لأحد لاعبي المنافس وقطع الكرة دون الاستحواذ عليها في 6 مناسبات، وبلغت دقة تمريراته القصيرة 91%، كما يبعتبر محمد هاني هو الأكثر ارسالاً للكرات العرضية الصحيحة بين صفوف الأهلي خلال مشوار الفريق بكأس العالم للأندية بالرقم 3.

محمد هاني أعاده كأس العالم للأندية من جديد إلى قلوب جماهير الحمراء، فأسكت الألسنة التي انتقدت مستواه الفني وضرب بها عرض الحائط..