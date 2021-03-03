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يقترب من العودة.. تحسن حالة علي معلول

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن تحسن حالة علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي.

وأضاف أن اللاعب قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأوضح أن استجابة اللاعب أكثر من ممتازة في الاختبارات الطبية التي تجرى له خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن معلول بات قريبًا من العودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن اللاعب مستمر في تنفيذ المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي، من أجل إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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