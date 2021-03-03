شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإيطالي.. رونالدو يحقق إنجازا جديداً بعد هدفه في سبيزيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفوق كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، على مهاجمى الدوريات الخمسة الكبرى، في تنوع تسجيله الأهداف مع السيدة العجوز.

وقالت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن كريستيانو هو أول لاعب يتمكن من تسجيل 4 أهداف على الأقل بكل من قدمه اليمنى، وقدمه اليسرى وبالرأس، في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، وأوضحت أنه سجل 12 هدفا بقدمه اليمنى و4 باليسرى و4 بالرأس.

وساهم رونالدو، في فوز فريقه على سبيزيا، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، بمنافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي، وذلك بعد تسجيله الهدف الثالث في المباراة بالدقيقة 89، ليختتم أهداف السيدة العجوز.

ويقود اليوفي، لرفع رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الثالث بجدول الترتيب، وبهدفه أمام سبيزيا، وصل الدون البرتغالي إلى الهدف رقم 20 له هذا الموسم بالدوري الإيطالي، ليواصل تصدره لجدول ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه روميلو لوكاكو، مهاجم الإنتر، صاحب الـ 18 هدفاَ.