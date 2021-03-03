شكرا لقرائتكم خبر عن لن يسافر إلى تونس.. شيكابالا خارج قائمة الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، على استبعاد محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، من رحلة تونس.



ويغادر مساء اليوم الاربعاء بعثة الفريق الأبيض إلى تونس، لمواجهة الترجي التونسى، السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء استبعاد شيكابالا من جانب، المدير الفنى، ليثير علامات الاستفهام، بعد استبعاده من مباراتى تونجيت السنغالى فى الجولة الثانية من دور المجموعات، ثم مباراة وادى دجلة فى الدورى المصرى، ليكون استبعاده من قائمة مباراة الترجى هو الثالث على التوالى، عقب واقعة خروجه عن النص فى مباراة الإسماعيلى، واعتراضه بشكل غير لائق على تغييره خلال المباراة، على الرغم من تنفيذ المدير الفنى لطلبه بالمشاركة اساسيا خلال مواجهة الدراويش.

وهناك تضارب حول سبب استبعاد نجم القلعة البيضاء، فقد اعلن النادى ان شيكابالا يعانى من شد فى العضلة الخلفية، وان استبعاده بسبب عدم جاهزيته طبيا.

فيما تتردد انباء، عن ان الأزمة مازات قائمة بين قائد الفريق والمدير الفنى، وحتى الان لم يتم حلها منذ مباراة الدراويش، وهو نفس الأمر بالنسبة لحازم امام الذى حدثت مشادة بينه وبين المدير الفنى خلال مباراة مولودية الجزائر بين شوطى المباراة.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:- حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبد الله جمعة- حمزة المثلوثي .

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف

ويحتل الزمالك المركز الثالث، في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال، بنقطتين خلف مولودية الجزائر، صاحب نفس الرصيد، وأمام تونجيث السنغالي متذيل الترتيب، الذي يمتلك نقطة وحيدة، بينما يتصدر الترجي المجموعة بـ4 نقاط.