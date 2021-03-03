شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حسين السيد بكدمة في مران الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي لكدمة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في تدريبات الفريق استعدادا لوادي دجلة.

وينتظر أن يحسم الجهاز الطبي للدراويش مشاركته خلال المرحلة المقبلة من أجل تحديد مشاركته في مباراة وادي دجلة المقبلة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبلة، وظهر حسين السيد بمستوى متميز مع الدراويش في الفترة الماضية مادفع مسئوولي الفريق لمحاولة شرائه من الأهلي بشكل نهائي.