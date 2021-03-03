شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتمسك بالدفع ببواليا أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي بالدفع باللاعب والتر بواليا في مركز رأس الحربة خلال مواجهة فيتا كلوب المقرر اقامتها يوم السبت المقبل في ذهاب دوري المجموعات.

ويرغب المدير الفني في الإعتماد على اللاعب خلال المباريات الإفريقية لقناعته بمستوى اللاعب ومنحه فرصة في التأكيد على جدارته باللعب في القلعة الحمراء بعد الإنتقادات التي تعرض لها اللاعب.