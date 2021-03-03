شكرا لقرائتكم خبر عن احمد مجاهد: رواتب جهاز المنتخب الوطني زادت 10% من الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة، الملكفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه تفعيل بند زيادة رواتب الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بنسبة 10% جاء وفقًا لاتفاق ساق بين الجهاز الفني واللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناني.

وأضاف مجاهد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن اللجنة المؤقتة تلتزم بكافة القرارت المعتمدة من مجلس الإدارة حتى او كان من جانب لجنة عمرو الجنايني.

وشدد مجاهد على أنه ناقش مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني آخر استعدادت الفريق لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها يومي 25 و26 مارس الجاري.