شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يطمئن جماهير باريس سان جيرمان قبل قمة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طمأن نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، جماهير النادى الفرنسى، بعد نشره رسالة إيجابية قبل مباراة فريقه المرتقبة ضد برشلونة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»، «لقد تدربت اليوم، وأشعر أنني بحالة جيدة، أنا سعيد، لنستمر في التطور والتحسن».

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ إصابته العضلية في مباراة كان بكأس فرنسا يوم 10 فبراير الماضي، وتسببت هذه الإصابة في ابتعاد اللاعب عن ناديه، وهو يفوز ذهابا على البارسا 4-1 في كامب نو، يوم 16 فبراير الماضي.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم 10 مارس الجاري على ملعب حديقة الأمراء.