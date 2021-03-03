شكرا لقرائتكم خبر عن «أنشيلوتى»: هدف «إيفرتون» هو المربع الذهبى الموسم الحالى رغم صعوبة المنافسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كارلو أنشيلوتى، مدرب إيفرتون المنافس فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، أن إنهاء الموسم الحالى فى المربع الذهبى بمثابة حلم للنادى. ويحتل إيفرتون المركز السابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة، بفارق نقطتين عن وست هام صاحب المركز الرابع، والذى خاض مباراة إضافية بعد فوزه 1- 0 على ضيفه ساوثهامبتون الإثنين الماضى. وإذا انتصر على وست بروميتش ألبيون، صاحب المركز قبل الأخير بعد غد الخميس، سيتقدم إيفرتون إلى المركز الرابع قبل المواجهة بين ليفربول وتشيلسى فى وقت لاحق من اليوم نفسه.

وقال المدرب الإيطالى، بعد أن قاد هدف ريتشارليسون إيفرتون لانتصاره الأول على ملعبه منذ 19 ديسمبر: «الوجود فى المربع الذهبى فى نهاية الموسم حلم».

وأضاف: «علينا بذل كل ما فى وسعنا فى مباراة الخميس حتى نكون هناك.. هناك إمكانية حقيقية لتحقيق ذلك. لا يهم الوقت الذى سنقضيه فى المربع الذهبى، بل علينا فقط معرفة ما هو شعور أن تكون فى هذا المركز». وتابع: «ستكون هناك معركة كبيرة حتى نهاية الموسم، وعلينا أن نسعد بقدرتنا على القتال من أجل هذا المركز. لكن هذا لا يغير من هدفنا، وهو اللعب فى أوروبا الموسم المقبل».