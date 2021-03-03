شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال يجري جراحة قلب مفتوح خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق جراحة قلب مفتوح خلال أيام قليلة بناءا على تعليمات الطبيب المعالج له.

وكان المدير الفني السابق لنادي طنطا قد تعرض لوعكة صحية مفاجأة أجرى بسببها قسطرة في القلب أمس الأول.

وقال رضا عبد العال لـ«المصري اليوم» إن الطبيب المعالج طالبه بالبقاء في منزله لحين إجراء الجراحة خلال الأيام المقبلة، وبالفعل بدأت الإجراءات.