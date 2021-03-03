كأس العالم بالرماية:  الرامية الدولية راي باسيل رابعة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

احرزت الرامية الدولية ​راي باسيل​ المركز الرابع في مسابقة ​كأس العالم للرماية​ التي استضافتها العاصمة المصرية ​القاهرة​ بمشاركة رماة وراميات من جميع انحاء العالم.وجاءت نتيجة باسيل الممتازة في مسابقة الرماية من الحفرة الأولمبية "تراب" بعدما تأهلت الى النهائيات بجدارة.



وفي ما يلي الترتيب العام النهائي:

1-​داريا سيميانوفا​(روسيا):31 طبق

2-​فاطمة غالفيز​(اسبانيا):30

3-​ايكاترينا سوبوتينا​(روسيا):29

4-راي باسيل(لبنان):27

5-ساندرا برنال(بولندا):23

6-ماريا زوبيزاريتا(اسبانيا):18

وفي هذا السياق، اتصل رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الرماية والصيد بيار جلخ بالرامية باسيل وهنأها على النتيجة المميزة التي حققتها في كأس العالم ومتمنياً لها التوفيق والنجاح في البطولات المقبلة.

يشار الى أن باسيل سبق لها وأن تأهّلت الى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو(اليابان) الصيف المقبل وستكون مشاركتها الأولمبية الثالثة بعد اولمبياد لندن -2012 واولمبياد ريو دي جينيرو- 2016