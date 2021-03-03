الشناوي يعود إلى تمارين الأهلي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

عاد الحارس ​محمد الشناوي​ إلى تمارين الاهلي بحسب ما نشر موقع الشروق المصري.



وكان الجهاز الفني قد منح اللاعب راحة سلبية من التدريبات يوم الاثنين بعد تعرضه لكدمة خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري والتي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر ان الأهلي استأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وساهم الشناوي في احتلال الاهلي المركز الثالث في بطولة مونديال الاندية الماضية.