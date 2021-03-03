شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتصدر الأندية في الشبكات الاجتماعية.. وتغريدة «زورو» الأكثر تفاعلاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف تحليل تقني متخصص عن تصدر نادي الهلال الأندية السعودية في محركات البحث والشبكات الاجتماعية خلال العام الماضي 2020، وأكثر الأندية زيادة في أعداد المتابعين.

وأوضح البحث الذي أجراه مركز «فكر» المتخصص في الدراسات والاستشارات الإعلامية والتحليل التقني، أن نادي الهلال تصدر الأندية في البحث على «غوغل»، وتلاه النصر ثم الاتحاد، والأهلي رابعاً، مشيراً إلى أن الهلال تصدر أيضاً نسب الاهتمام بالأندية السعودية حول العالم على «غوغل».

وأضاف أن الهلال تصدر الأندية الأكثر تفاعلاً في موقع «تويتر» بأكثر من 10 ملايين تفاعل، وتبعه النصر بـ6 ملايين، والاتحاد بـ2.5 مليون، والأهلي بـ2.1 مليون، وزاد متابعو الهلال خلال العام الماضي بأكثر من 300 ألف متابع، والنصر زاد متابعوه بأكثر من 151 ألف متابع، والاتحاد بأكثر من 110 آلاف متابع، والأهلي بـ33 ألف متابع.

وحازت تغريدة انضمام لاعب الوسط الأرجنتيني لوسياتو فييتو الشهير بـ«زورو» إلى نادي الهلال على أعلى تفاعل للتغريدات الرياضية خلال الـ12 شهراً الماضية، فيما جاءت تغريدة فوز النصر بكأس السوبر ثانية، من ناحية التفاعل على مستوى التغريدات.

ولم يتغير ترتيب الأندية في موقع «يوتيوب»، إذ حافظ الهلال على صدارته والنصر على وصافته، والاتحاد ثالثاً، والأهلي رابعاً.