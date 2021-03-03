شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يؤسس شركته.. ومايكون يصل إلى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقت إدارة نادي النصر موافقة وزارة الرياضة ووزارة التجارة بناء على الطلب المقدم من إدارة النادي السماح بالترخيص لتأسيس شركة نادي النصر الاستثمارية (شركة شخص واحد مساهمة مقفلة)، وبذلك تصبح شركة النصر مسجلة رسمياً في موقع وزارة التجارة.

من جانب آخر وصل المدافع البرازيلي مايكون بيريرا إلى العاصمة الرياض بعد حل مشكلته المادية حيث تم تسديد جميع رواتبه المتأخرة والتي وصلت إلى 6 أشهر قادماً من مملكة البحرين بعد قضاءه فترة الحجر لمدة 14 يوما في البحرين. وسيخضع البرازيلي إلى فترة حجر منزلي لمدة 3 أيام في منزله قبل عودته إلى تمارين النصر مجدداً، وستكون عودته للمباريات الرسمية في الجولة 23 أمام الأهلي في جدة بعد أن كان يؤدي تمارينه الخاصة مع نادي الرفاع البحريني طوال فترة تواجده في البحرين.