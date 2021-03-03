شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تفوز بالمركز الأول لبطولة الترايثلون للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي، فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول لبطولة الترايثلون للسيدات والتي أقيمت بجزيرة الحديريات في أبوظبي ضمن درع قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021.

وتضمنت الجري لثلاثة كيلومترات والجري لمسافة كيلو ونص الكيلومتر بنظام التتابع والدراجات الهوائية لمسافة 10 كيلومترات، وحاز فريق العمليات المركزية المركز الثاني، وفاز فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الثالث، وضم كل فريق 3 لاعبات بمشاركة 8 فرق تمثل القطاعات الشرطية.

وأشاد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية الأمنية باهتمام القيادة الشرطية بتشجيع المنتسبين والمنتسبات على ممارسة الرياضة بما يسهم في رفع كفاءتهم البدنية والذهنية وتشجيع وتحفيز المنتسبين والمنتسبات على تحقيق النتائج المتميزة في مختلف البطولات الرياضية.