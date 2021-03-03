فاطمة الكعبي وآمنة شهدور تتألقان في بطولة فزاع للرماية

توجت فاطمة هلال الكعبي بلقب فئة السيدات، فيما نالت آمنة حسن بن شهدور المركز الأول في فئة الناشئات، وذلك مع ختام مسابقات السيدات والناشئات الثلاثاء، ضمن بطولة فزاع للرماية بالسكتون للمواطنين، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ميدانه للرماية في منطقة الروية بدبي.

جاء فوز فاطمة الكعبي بعدما حققت أعلى الدرجات بواقع 79 نقطة، تليها بالمركز الثاني فاخرة عبدالله الدرعي بالعلامة 78، وبالمركز الثالث عايشة سيف الدرعي بالعلامة 76.

فيما جاء فوز آمنة بن شهدور بلقب الناشئات بعدما سجلت العلامة 76، تليها بالمركز الثاني نفلا سعيد الأحبابي برصيد 70 نقطة، وبالمركز الثالث فاطمة خالد المنهالي بنفس رصيد النقاط؛ لكن بفارق المحاولات.

وقام بتتويج الفائزين عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور المقدم خليفة عبيد السويدي، نائب رئيس اللجنة المنظمة.

وأعلن العميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن اللجنة قررت تكريم ورصد جوائز مالية للحاصلات على المراكز العشرين الأولى في منافسات السيدات، في إطار السعي لتحفيز المشاركات وغرس ونشر هذه الرياضة التراثية من خلال إيجاد قاعدة ممارسات أكبر لها، علماً أن حجم المشاركة والمستويات في هذه النسخة جاءت واعدة للغاية، وعكستها الأرقام المميزة التي تم تحقيقها، علماً أن اللجنة وفرت مدربات للراغبات بتعلم مهارات رماية السكتون سواء للمبتدئات أو ممن يرغبن بتطوير مستوياتهن عقب مشاركاتهن في النسخ الماضية.



عشق الرماية

كشفت فاطمة هلال الكعبي، التي تعمل في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن الرماية بالنسبة لها هي عشق وشغف تمارسه بمختلف أنواعه، وقالت: «أشارك في بطولات فزاع لرماية السكتون منذ عام 2012، ونجحت في أول مشاركة لي من تعلم مهارات الرماية بالسكتون بسرعة، وسبق أن حققت المركز الأول في الفئة المفتوحة التي تشهد مشاركة من مختلف الجنسيات، كما أشارك في البطولات التي تقام في أبوظبي باستخدام أنواع مختلفة من السلاح، نظراً لتعلقي بهذه الرياضة وطموحي الكبير لتطوير مهاراتي في الرماية».

وتابعت: «أنا الوحيدة في العائلة التي تمارس الرماية، وتعلمتها لوحدي وأحاول دائماً إتقانها بالشكل المطلوب سواء من ناحية شخصية أو لتحقيق المراكز الأولى في البطولات التي تقام، وأتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، داعم الرياضات التراثية والذي بفضله نشهد إقامة بطولة الرماية بالسكتون سنوياً، مع دعم خاص للسيدات والفتيات الإماراتيات، كما أشكر جميع القائمين على تنظيم هذه البطولة الرائعة والمدربات المتواجدات هنا لمساعدة الجميع».

ردود فعل إيجابية

جاءت ردود الفعل إيجابية من المشاركات، وعبرت هنادي خليفة الكابوري عن تقديرها لجهود القائمين على هذه البطولات التي تحفز الفتيات على المشاركة، وقالت: «تعلمت الرماية قبل خمس سنوات بفضل دعم والدي، وأحاول السير على النهج الذي علمني إياه، إلى جانب هواية الفروسية أيضاً، وبشكل عام أحاول دائماً الموازنة بين عملي والجمع بين هذه الهوايات للرياضات التراثية».

وتابعت: «رماية السكتون لها مكانة خاصة دائماً كونها بندقية تراثية، وأحاول دائماً اكتساب المهارات المرتبطة بها، إلى جانب صقل مهاراتي الشخصية بما فيها الصبر والتركيز وصفاء الذهن، ولعل توفر الميادين في مختلف مناطق الدولة أمر محفز للشباب لتعلم هذا النوع من الرماية».

واختتمت: «سبق أن شاركت مع منتخب شرطة الإمارات في بطولات خارج الدولة، وهو أمر يجعلني دائماً أتطلع لتحسين مستوياتي».

أما عايشه سيف الدرعي، الحاصلة على المركز الثالث في فئة السيدات، فأكدت أن أجواء البطولة جاءت رائعة بكافة تفاصيلها، وقالت: «أشارك للعام الرابع وسبق أن حققت المركز الثالث أيضاً في عام 2019، دخلت مجال الرماية كهواية وأحاول خوض التدريبات قدر الإمكان في هذا الميدان؛ حيث أحضر هنا من العين للمشاركة، وبطولة السكتون تبقى دائماً خاصة من ناحية الحماس والتحدي، ويساعدني إخواني في تطوير مستوياتي بالرماية ودعمي في هذه الرياضة التراثية».