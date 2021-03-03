شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للدراجات» يجدد عقد بوجاتشار حتى 2026 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد فريق الإمارات للدراجات عقد الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار حتى عام 2026، وذلك بعد الأداء المتميز والفوز المستحق الذي أحرزه بوجاتشار لصالح الفريق في طواف الإمارات.

وقال مطر اليبهوني، رئيس فريق الإمارات: يعدّ تادي بوجاتشار إحدى أبرز المواهب في فريق الإمارات، حيث تمكن من الفوز في جولة فرنسا رغم سنه الصغيرة، وتعامل بشكل رائع مع هذه النجاحات كما أظهر تادي عزيمة وإصراراً للفوز في طواف الإمارات، الذي يزداد أهمية عاماً تلو الآخر، ويكتسب أهمية خاصة بالنسبة لفريقنا وأنا على ثقة من أنه سيواصل تحقيق أفضل النتائج للفريق في المستقبل.

من جانبه، قال تادي بوجاتشار: فريق الإمارات يمثل بيتي الثاني، حيث تسود الأجواء الودية بين الجميع، بدءاً من الإدارة وصولاً إلى الدراجين والفنيين، ما يجعل منه بيئة مثالية للتطور والنمو لقد منحني الفريق ثقته، وأنا سعيد جداً بذلك، وسأواصل بذل قصارى جهدي في السباقات إلى جانب زملائي في الفريق، وآمل أن أتمكن من تحقيق المزيد من النتائج المميزة في المواسم المقبلة.

من جهته، قال ماورو جيانيتي، مدير الفريق والرئيس التنفيذي: سعداء بتجديد العقد للمرة الثالثة مع تادي بوجاتشار، فهو دراج متميز يؤمن بمشروع الفريق، ونحن نؤمن بقدراته ومهاراته الفريدة. ويأتي تمديد العقد ليؤكد على التزام بوجاتشار تجاه مشروعنا في فريق الإمارات، حيث نعمل على بناء فريق قوي ومتحد تسود فيه أجواء ودية لم أشهد مثلها في سنوات عملي في رياضة الدراجات.