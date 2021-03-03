تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تقدمه بعرض ضخم لشراء نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

تداولت بعض من صفحات مشجعي نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، أنباء عن نية رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار تركي آل الشيخ، شراء نادي الزمالك.

وكتب حساب جماهيري على تويتر، يحمل إسم أشرف بن شرقي، تديونة جاء فيها: "رسميا، معالي المستشار تركي آل الشيخ يريد شراء نادي الزمالك لمدة 8 سنوات بمبلغ ضخم لصالح الدولة، وسيصبح الزمالك ناديا عالميا، وأيضا سيتم إنشاء استاد خاص بالنادي، وتوقيع صفقات على أعلى مستوى".

ورد آل الشيخ على التغريدة قائلاً: "رسميا، أنت كذاب".

ويعيش الزمالك فترة صعبة منذ نهاية الموسم الماضي، وبدأت مشاكله بخسارته أمام غريمه الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مروراً بحل مجلس إدارته، وصولاً لأزمة تجديد عقود لاعبيه، أبرزهم التونسي فرجاني ساسي.

وسبق لمالك نادي بيراميدز السابق تولي الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي في الفترة الماضية، قبل أن يستقيل من منصبه، بسبب مشاكل مع مجلس إدارة الفريق.