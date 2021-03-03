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طلائع الجيش يجري مسحة كورونا قبل مباراة إنبي

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القاهرة - سامية سيد - أجرى لاعبو فريق طلائع الجيش والجهاز الفني والإداري والطبي مسحة كورونا اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة إنبي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الممتاز.

وأغلق فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، صفحة مباراة الأهلي التى أقيمت مساء الأحد على استاد الاهلي والسلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، وفاز فيها الاهلي بهدفين مقابل هدف، ونظرا لضيق الوقت يستعد الطلائع بدون راحة لمواجهة إنبي المقرر لها الخامسة عصر الخميس المقبل على استاد جهاز العسكري ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 وقال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، وكان ندًّا وخصمًا قويًّا على مدار الـ90 دقيقة، وكاد يخرج متعادلاً بل فائزًا في المباراة، لكن الأهلي حسم اللقاء في آخر دقيقة.

 

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، في الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

 

وقال بسيوني عقب المباراة: "وصلنا لمرمى الأهلي كثيرًا لكن محمد الشناوي حارس الأهلي كان نجم اللقاء، وأنقذ مرماه من عدة فرص محققة، وكان مميزا في التصديات للاعبينا".

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