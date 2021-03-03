شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتأهل إلي نهائى كأس العالم للرماية خرطوش التراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل الفريق المصري المكون من البطلين أحمد زاهر وماجي العشماوي الي نهائي منافسات الزوجي المختلط تراب، ضمن بطولة كأس العالم للرماية خرطوش اسكيت وتراب التي تنظمها مصر في الفترة من 22 فبراير حتي 5 مارس الجاري.

وتأهل اللاعبان المصريان بعد أن حلا في المركز الثاني ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلي الأربع مراكز الأولي، بعد أن حققوا 138 نقطة من ثلاث جولات.

وكان يتنافس في الزوجي المختلط 16 فريق من مصر وروسيا وكازاخستان والمغرب وبولندا والهند وسلوفاكيا.

وشاركت مصر بفريقين خلال منافسات اليوم يتألف الفريق الأول من عبد العزيز محيلبة وسهر طلعت والفريق الثاني أحمد زاهر وماجي العشماوي.

الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".